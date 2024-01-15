إصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار في منطقة الدورة حي الصحة".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.