قصف صاروخي يستهدف مدينة أربيل

أفاد مصدر أمني، بوقوع قصف صاروخي في مدينة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قصفاً صاروخياً وقع، قبل قليل، ضمن مقتربات القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل”.

وأضاف المصدر أن “هناك اصوات غارات واطلاق نار كثيف في أربيل”، مشيراً الى “أنباء بوفاة رجل الأعمال بيشرو دزي صاحب مشروع إيمباير وعائلته بالقصف”.