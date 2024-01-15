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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل
أمن
أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء عن استهداف ما وصفها بـ"مراكز تجسس" في محافظة أربيل شمالي العراق بصواريخ باليستية.
2024-01-15 | 16:51
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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل
المصدر:
روسيا اليوم
9,816 مشاهدة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء عن استهداف ما وصفها بـ"مراكز تجسس" في محافظة أربيل شمالي العراق بصواريخ باليستية.
وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه "تم تدمير الأهداف"، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.
وكان مصدر أمني أفاد، بوقوع قصف صاروخي قرب القنصلية الامريكية في أربيل، مضيفاً أن "هناك اصوات غارات واطلاق نار كثيف في أربيل".
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