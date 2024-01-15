الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل

وقال الحرس الثوري في بيان "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه "تم تدمير الأهداف"، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.