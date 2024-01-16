اول تعليق أمريكي على "هجوم ايران الباليستي" على كردستان

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في اول تعليق عن الحادثة، في بيان تابعته السومرية نيوز، "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الامريكية.وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه"، مضيفة أنه لم يتم استهداف أي موظفين أو منشآت أمريكية.وشهدت مناطق مختلفة من إقليم كردستان مساء امس الاثنين، ضربات صاروخية بصواريخ باليستية وطيرات مسيرة، تبناها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا الى انه ضرب "مقر تجسس" إسرائيليا في شمال العراق، فضلا عن أماكن تأوي "إرهابيين" لهم صلة بانفجار كرمان، بحسب قول الحرس الثوري، فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الهجوم.وفي بيان صادر عن مكتبه، أدان رئيس الوزراء الكردي العراقي مسرور بارزاني الهجوم على أربيل ووصفه بأنه "جريمة ضد الشعب الكردي".وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني إن رجل الأعمال البارز بشراو دزيي كان من بين أربعة مدنيين قتلوا.