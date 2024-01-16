على رأس وفد أمني رفيع.. الأعرجي يتوجه إلى أربيل

المكتب الإعلامي للأعرجي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "توجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، للوقوف على تداعيات القصف الإيراني الأخير الذي استهدف المحافظة".وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل، قال إنها تعود "لإرهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، مقتل 4 وإصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.وقال مصدر مطلع رفيع المستوى (رفض الكشف عن اسمه) للسومرية نيوز، أن "القصف الإيراني على أهداف مدنية في أربيل شمالي العراق يعرض الاتفاق الأمني بين البلدين إلى الإلغاء".