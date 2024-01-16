قصف أربيل.. الاعلام الإيراني يهاجم البيان العراقي ويؤكد "انتهاء حدود الهدوء"

وقالت وكالة مهر للانباء، إن "وزارة الخارجية العراقية، ادانت العملية الصاروخية التي استهدفت مقرات الإرهابيين في أربيل وأعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق ايران، دون الإشارة إلى وجود عناصر إرهابية تابعة للموساد في إقليم كردستان".وأضافت ان "ذلك جاء على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حذرت الحكومة العراقية والسلطات الإقليمية من أنشطة الجماعات الإرهابية والعناصر التابعة لأجهزة التجسس الغربية والصهيونية في هذه المناطق وأكدت مراراً وتكراراً أن العراق لا يستطيع الرد على هذه الأحداث المحيطة به"، مبينة انه "لقد انتهت حدود إيران بالبقاء هادئة".وتابعت انه "لطالما طلبت طهران من السلطات العراقية منع أنشطة العناصر الإرهابية الخطيرة في الأراضي العراقية ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن يبدو أن عدم الاهتمام بهذه التحذيرات لم يترك خيارا آخر سوى العمليات المباشرة ضد مقرات الإرهابيين في المناطق الحدودية مع إيران".