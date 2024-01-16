اعتقال هارب من سجن بادوش يحمل هوية ضابط "مزيفة"

وقالت الخلية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب تلقت معلومات استخبارية دقيقة تضمنت نية أحد المتهمين الهاربين وفق احكام المادة ( ٤٠٥) والهاربين من سجن بادوش بمراجعة احدى دوائر الجوازات في العاصمة بغداد".وأضافت الخلية، أنه "بعد تدقيق المعلومات الواردة تأشرت مطلوبية المتهم المذكور وصحة المعلومات اعلاه وبعد كمين محكم من قبل مفارزنا حيث تم القاء القبض على المتهم وضبط بحوزته هوية مزيفة تعود لجهاز أمني".وتابعت الخلية، أنه "لدى التحقيق الاولي مع المتهم اعترف صراحة هروبه من سجن بادوش بعد ادانته وفق احكام المادة (٤٠٥) من قانون العقوبات وقيامه بتزييف هوية تعود لجهاز امني وانتحاله شخصية احد ضباطها، دونت اقوال المتهم واحيل الى الجهات المعنية لمثوله امام القضاء لينال جزاءه العادل".