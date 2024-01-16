في تكريت.. سقوط طائرة "مسيرة" داخل مزرعة

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بسقوط طائرة "مسيرة" شرق مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت مساء اليوم، بإحدى المزارع في منطقة العلم".

وأضاف المصدر أنه "لم تحدث إصابات بسقوط المسيرة"، مشيراً الى "توجه جهد هندسي للمكان لتفكيكها أو تفجيرها".