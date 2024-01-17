تكليف نجل السكرتير العسكري للسوداني بمنصب الموظف الأقدم لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ان الوزير عبد الأمير الشمري كلف نجل السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمنصب الموظف الأقدم للوزارة.

وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية استحدث منصب الموظف الأقدم للوزارة وكلف الموظف بعنوان مستشار قانوني بالمنصب".



واضاف ان "استحداث منصب الموظف الأقدم جاء بسبب اهتمام الوزير بموظفي وزارة الداخلية والنهوض بواقع عملهم ومتابعة استحقاقاتهم واجراء اللقاءات المستمرة معهم ومتابعة المشاكل والمعوقات".