بينهم "والي الجزيرة".. الخفاجي يعلن عبر السومرية مقتل 4 إرهابيين في الأنبار

السومرية نيوز – أمن



أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير 2024، مقتل 4 إرهابيين من بينهم ما يسمى والي الجزيرة، بعملية امنية في محافظة الانبار.



وقال الخفاجي للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري وبعمل نوعي تمكنوا من قتل 4 ارهابيين من ضمنهم ما يسمى والي الجزيرة في محافظة الانبار"، دون المزيد من التفاصيل.

وتُعد المحافظات المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى)، من أكثر المحافظات التي تسجل تحركات لعناصر "داعش" وأعمال عنف في البلاد.