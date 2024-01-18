ميسان.. قوة أمنية تعتقل متهمين 2 بعد مطاردة داخل الأدغال (فيديو)

وقال مصدر أمني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفوج الرابع التابع للواء الرابع فرقة الرد السريع تمكن اليوم من القاء القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة (406 ق ع قتل) في محافظة ميسان بعد مواجهة مسلحة واصابة احد المتهمين".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "العملية تمت بالتنسيق والتعاون مع خلية الصقور ومكتب مكافحة الاجرام المحافظة وقسم استخبارات الفرقة، حيث تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب اصولياً".