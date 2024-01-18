الكشف عن ملابسات جريمة قتل منتسب امني في ميسان

وقال قائد شرطة محافظة ميسان اللواء لي حسن المياحي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على عمليات التعقب والمتابعة الدقيقة والرجوع إلى كاميرات المراقبة من قبل فريق العمل المشكل، الذي ترأسه مدير قسم مكافحة اجرام ميسان، وبعد تحديد أماكن تواجد المتهمين وتحركاتهما والمراقبة على مدى اكثر من أسبوعين كون هذه الجريمة تعد من الجرائم الغامضة، وبناءً على استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من القسم المذكور بعملية امنية استخبارية، تم من خلالها التوصل الى المتهمين، حيث اعترفا بتنفيذ جريمتهما لوجود خلافات ومشاكل شخصية مع الضحية".وأضاف انه "تم تصديق اعترافاتهما بدائياً وقضائيا واجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لأقوالهما".