بالفيديو.. الامن الوطني يكشف عن عملية نوعية مشتركة مع هيئة مكافحة الفساد

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، عن عملية مشتركة مع والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وكشف الجهاز بحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز، عليه عن تفاصيل العملية النوعية المشتركة بين الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد".