بعد فوز العراق على اليابان.. الداخلية تصدر بياناً تحذيرياً

ودعت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "الاحتفال بطريقة حضارية بفوز منتخبنا وعدم إطلاق العيارات النارية".وأكدت، أنها "ستحاسب المخالفين".وتمكن المنتخب الوطني العراقي، من الفوز على نظيره الياباني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023، ليضمن تواجده في دور الـ16.