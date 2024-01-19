بعد اشتباك مسلح.. الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية ‏نوعية ‏وبتخطيط استخباري عالي المستوى، تم القاء القبض على شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من ستة متهمين في محافظة ميسان بعد حصول اشتباكات مسلحة اسفرت عن إلقاء القبض عليهم بالكامل وإصابة أحد اعضاء شبكة الموت الناعم وضُبطَ بحوزتهم كيلو ونصف غرام من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة ومبرزات جرمية أخرى".وأضافت: "تم اصابة أحد اعضاء فريق العمل نتيجة قيام المتاجرين بالمخدرات برمي قنبلة يدوية انفجرت اثناء تنفيذ عملية اعتقالهم ونقل إلى المستشفى المختصة لتلقي العلاج ".