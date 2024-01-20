تأكيد امريكي لفقدان طائرة مسيرة سقطت في العراق

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "طائرة أميركية بدون طيار تحطمت بالقرب من قاعدة بلد الجوية في العراق مساء الخميس بالتوقيت المحلي"، دون تحديد نوع الطائرة بدون طيار التي فقدت.وقال المسؤول إن "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات"، مضيفا أن "التحقيق جار في سبب التحطم".وفي وقت سابق، قالت فصائل مسلحة إنها أطلقت النار على طائرة أمريكية من طراز MQ-9 – وهي نوع من الطائرات بدون طيار يمكن استخدامها للمراقبة والضربات – التي كانت تعمل فوق العراق في اليوم السابق.