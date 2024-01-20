لملاحقة "داعش".. انطلاق عمليات "وعد الحق" في ديالى

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمراراً لنهجها التعرضي وعملياتها النوعية بإرباك حركة خلايا التنظيم الإرهابي داعش وقتل عناصره المنهزمة، وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى".وأضافت: "وقد باشرت قوتنا الجوية بتوجيه ثلاث ضربات ماحقة ضد أوكار العدو ومضافاته بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة وما زالت عملياتنا مستمرة"، مؤكدة أن "القوات الأمنية التي صممت على إزالة الإرهاب بكافة أشكاله ستستمر بتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره حتى القضاء عليه".