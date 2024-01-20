قصف صاروخي يطال قاعدة عين الأسد في الأنبار

أعلن مسؤول عسكري أمريكي، مساء السبت، أن نحو عشرة صواريخ أطلقت على قاعدة عسكرية غربي العراق.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمريكي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله، إن "عدة صواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".



وأكد المصدر أنه "يجري الآن تقييم أولي للأضرار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".