استخدامها الأول غير قواعد الاشتباك حينها.. ماذا يعني ضرب عين الأسد بصواريخ باليستية؟

وخرجت تقارير ومعلومات عن مصادر محلية في محافظة الانبار عن اعداد مثيرة للصواريخ التي تعرضت لها القاعدة، وتضاربت بين 10 الى 20 الى 40 صاروخًا، ومازالت القوات العراقية او الامريكية لم تفصح بالأرقام عن حجم الاضرار وحجم الهجوم.مسؤول امريكي قال لرويترز ان القصف تسبب باصابات طفيفة لعناصر أمريكيين، فضلا عن إصابات لمنتسب عراقي واحد على الأقل، مشيرا الى ان التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، والتقييم مستمر.اما الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول فقال ان عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر.فيما اكدت القيادة المركزية الامريكية ان الهجوم وقع بصواريخ باليستية بالفعل، مشيرة الى انه ‏في يوم 20 يناير/كانون الثاني، وفي حوالي الساعة 6:30 مساءً (بتوقيت بغداد) أطلق مسلحون مدعومون من إيران عدة قذائف وصواريخ باليستية في غرب العراق مستهدفة قاعدة الأسد الجوية، وقامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقاعدة باعتراض معظم الصواريخ فيما سقط بعضها الآخر على القاعدة"، مشيرة الى انه "يتم تقييم الأضرار، ويخضع عدد من الموظفين الأمريكيين لتقييم لإصابات في الرأس، كما أصيب احد افراد الخدمة العسكرية العراقيين على اقل تقدير".ويعد هذا الهجوم الباليستي اقوى هجوم ربما منذ بدء التوتر نظرا الى حجم الصواريخ المستخدمة، كما انه ثاني هجوم من نوعه باستخدام الصواريخ الباليستية منذ 17 أكتوبر حتى الان، والذي تسبب حينها بتغيير قواعد الاشتباك.في 21 نوفمبر، تعرضت قاعدة عين الأسد لصاروخ باليستي هو الأول منذ بدء التوتر في 17 أكتوبر 2023، وبعد شهرين من الان، وتسبب هذا الصاروخ الباليستي بتغيير قواعد اللعب حينها.فبعدها بساعات، ردت القوات الامريكية بضرب مقرات وعجلات للحشد الشعبي في جرف الصخر وأبو غريب، وهو شيء يحدث لأول مرة منذ بدء التوتر في 17 أكتوبر، حيث ردت القوات الامريكية لأول مرة داخل العراق بعد ان كانت ترد في قصف مقرات بسوريا، الا ان هذا الصاروخ هو الذي تسبب بتغيير قواعد الاشتباك.