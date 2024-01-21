"ذا ناشيونال" عن قصف قاعدة عين الاسد: أكبر هجوم صاروخي منذ اغتيال سليماني

ذكرت في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان الضربة على القاعدة الأمريكية في محافظة الأنبار، التي تضم بشكل أساسي قوات عراقية، تعد أكبر هجوم صاروخي على القوات الأمريكية منذ أن ضربت إيران نفس القاعدة في عام 2020، ردًا على هجوم أدى إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.وبحسب الصحيفة، قال الجيش الأمريكي إن عدة أفراد أمريكيين وأحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيبوا في هجوم صاروخي باليستي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية غربي بغداد يوم السبت.وأضافت انه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في أكتوبر، تعرض الجيش الأمريكي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة أخرى في سوريا من قبل جماعات مسلحة، وعادة ما يكون ذلك بمزيج من الصواريخ وطائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد.لم تتضح حتى الان اضرار وتفاصيل الهجوم الصاروخي الذي طال قاعدة عين الأسد مساء أمس السبت، حتى الان، الا انه يبدو وكأنه اقوى هجوم يطال القاعدة حتى الان منذ بدء التوتر في 17 أكتوبر الماضي، وفقا لمصادر أمنية.مسؤول امريكي قال لرويترز ان القصف تسبب بإصابات طفيفة لعناصر أمريكيين، فضلا عن إصابات لمنتسب عراقي واحد على الأقل، مشيرا الى ان التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، والتقييم مستمر.اما الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول فقال ان عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر.فيما اكدت القيادة المركزية الامريكية ان الهجوم وقع بصواريخ باليستية بالفعل، مشيرة الى انه ‏في يوم 20 يناير/كانون الثاني، وفي حوالي الساعة 6:30 مساءً (بتوقيت بغداد) أطلق مسلحون مدعومون من إيران عدة قذائف وصواريخ باليستية في غرب العراق مستهدفة قاعدة الأسد الجوية، وقامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقاعدة باعتراض معظم الصواريخ فيما سقط بعضها الآخر على القاعدة"، مشيرة الى انه "يتم تقييم الأضرار، ويخضع عدد من الموظفين الأمريكيين لتقييم لإصابات في الرأس، كما أصيب احد افراد الخدمة العسكرية العراقيين على اقل تقدير".