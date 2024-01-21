انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق"

الخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وتخطيط ميداني من قبل قيادة العمليات المشتركة، تواصل قطعاتنا الامنية المختلفة ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وعلى بركة الله تعالى، انطلقت فجر هذا اليوم الأحد المرحلة الثالثة من عملية (وعد الحق) بإسناد من صقور الجو ضمن قواطع عمليات ديالى وصلاح الدين والدوز وكركوك وسامراء ومن عدة محاور".وأضافت ان "العمليات مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومطاردة ما تبقى من مفارز داعش المنهزمة ودك أوكارهم وتطهير الأراضي من دنسهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه المرحلة ".