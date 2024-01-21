ميسان.. اعتقال متهم باختطاف قيادي في "الحكمة"

وقال المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اعتقال متهم بقضية اختطاف الشيخ محمد هادي الذهبي (القيادي في تيار الحكمة) والذي اختفى في ظروف غامضة قبل يومين".وأضاف، أن "القضية متابعة من قبله شخصياً حيث ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية ودوافعها".وأتم المياحي، "سوف نزوّدكم بباقي التفاصيل والنتائج حال اكتمالها".