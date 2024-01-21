وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد التخطيط الاستراتيجي لقيادة العمليات المشتركة في إدارة المرحلة الثالثة من عمليات (وعد الحق) التي انطلقت صباح اليوم، والتي تمكن الأبطال في سلاح الجو ووفق معلومات دقيقة من تدمير انفاق وأوكار للإرهابيين في جبال حمرين ومكحول ومنطقة العيث، اذ تحولت أوكار الشر هذه إلى ركام على يد رجال العراق الاشاوس والتي تكللت بجهود مديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".وأضاف البيان، أنه "مازالت العمليات مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".