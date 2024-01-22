بعد فيديو "الصفع".. السجن والطرد لضباط في وزارة الدفاع

وبحسب وثائق، وردت لـ السومرية نيوز، فإن الضباط الذين ظهروا في المقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمسيء للجيش العراقي تم الحكم عليهم بالسجن سنة وطردهم من الجيش.ووثق مقطع فيديو قيام ضابط عراقي برتبة مقدم بصفع ضابط آخر برتبة عقيد، فيما انهار الأخير بالبكاء.وأظهر الفيديو ضابطا برتبة مقدم يمسك ملفا ويتحدث بشكل حاد مع ضابط برتبة عقيد، وقام الأول بصفع الأخير مرتين على وجهه ثم قام بالاعتداء عليه بالضرب على ظهره.