انفجار "مشجب" سلاح داخل مقر عسكري جنوبي بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانفجار "مشجب" سلاح داخل مقر عسكري جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً وقع، مساء اليوم، لمشجب سلاح لواء 22 في المحمودية".

وأضاف المصدر أن "فرق الاطفاء وصلت الى مكان الحريق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.