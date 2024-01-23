القوات الامنية تضبط عجلة تحمل خمسة مليارات دينار

تسعة مليارات دينار ضبطت : خمسة مليارات منها داخل عجلة وهروب العجلة الثانية التي تحمل اربعة مليارات دينار الى جهة مجهولة تعود بحسب مصادر الى مقاول ينفذ مشروع مجسر في العاصمة بغداد، فيما تعهد المقاول وفقا للمصادر بعرض الوثائق التي تثبت صحة الاموال الى القضاء الاثنين الا انها لم تر النور حتى اللحظة.

من جهة أخرى، بماذا توعّدت لجنة النزاهة النيابية؟



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