ضبط 100 ألف حبة "كبتاجون" في الانبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية وبإشراف وزير الداخلية والاشتراك مع الامن الوطني، أعلن اللواء احمد الزركاني مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية عن ضبط كميات كبيرة من نوع كبتاجون في محافظة الانبار".وبينت، أن الكمية المضبوطة هي 100 ألف حبة أي ما يعادل 16 كيلو تقريباً".