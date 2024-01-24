وقالت قيادة عمليات الجزيرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تستمر القوات الأمريكية في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد بإستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".وأضافت انه "ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي المجاهد (علي انور صبيح الساعدي) شهيدا، واصابة اثنين من رفاقه المجاهدين بجروح".وأوضحت انه "في الساعة 0030 ارتكبت القوات الأمريكية اعتداء إجراميا آخر باستهداف مبنى تدريب مقاتلينا ( الكلية العسكرية) في قاطع جرف النصر ، ما أدى الى تدميره والاضرار بالمقرات المجاورة له".وبينما لم تشير قيادة عمليات الجزيرة الى أي خسائر في جرف الصخر، الا ان تقارير امنية تحدثت عن سقوط ضحيتين على الأقل في قصف جرف الصخر.من جانبه، هدد وزير الدفاع الأمريكي بتنفيذ المزيد من الضربات في حال عدم توقف الهجمات على المنشآت الامريكية.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، انه "بتوجيه من الرئيس بايدن، أجرت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات"، مبينا ان "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد موظفي الولايات المتحدة والتحالف في العراق وسوريا".وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "أنا ممتن لكل من المهارة والمهنية التي خطط بها موظفونا وأجروا هذه الضربات والجهود المستمرة لقواتنا على الأرض أثناء عملها مع الشركاء الإقليميين للقضاء على داعش".وأكد أوستن، أنه والرئيس بايدن، لن يترددا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الجنود الأمريكيين وعن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.وخلص إلى القول: "نحن لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، لكننا مستعدون تماما لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية شعبنا ومرافقنا، لذا ندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى وقف الهجمات على الفور".