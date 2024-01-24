قاسم الأعرجي: استهداف مقرات الحشد الشعبي انتهاك صارخ للسيادة

السومرية نيوز – أمن



اعتبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، استهداف مقرات الحشد الشعبي انتهاك صارخ لسيادة العراق.

وقال الأعرجي في تغريدة على موقع "أكس"، إن "استهداف مقرات الحشد في القائم وجرف الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة".



وأضاف الأعرجي، أنه "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد مقاتل واصابة اثنين اخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع في القائم غربي الانبار، فيما لم تشر إلى أية خسائر بشرية في قصف اخر طال جرف الصخر.



من جانبه، هدد وزير الدفاع الأمريكي بتنفيذ المزيد من الضربات في حال عدم توقف الهجمات على المنشآت الامريكية.