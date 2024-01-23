خروقات بالطائرات المسيرة تتسبب بقلق وخطر على حياة المدنيين

خروقات بالطائرات المسيرة شهدتها اجواء العراق خلال الايام القليلة الماضية تسببت بقلق وخطر على حياة المدنيين داخل البلاد في ظل استمرار انتهاك السيادة من دول عدة .

من المسؤول بحسب نواب؟



حسين عدنان والتفاصيل في هذا التقرير.