مع تزايد التوترات.. تعرّف على مرتبة العراق بآخر تحديث لمؤشر الصراع العالمي

ويشير مؤشر الصراع في تقرير حديث اطلعت عليه السومرية نيوز، إلى ان الصراعات الصغيرة لاتزال تشكل السمة الأكثر استمراراً لعدم الاستقرار في البلدان النامية والأكثر تقدماً، وارتفع الصراع بنسبة 12% في 2023 مقارنة بعام 2022.ويشير تحديث عام 2024 لمؤشر الصراعات بتقييم مستويات الصراع وفقًا لأربعة مؤشرات رئيسية: القتل، والخطر على المدنيين، والانتشار الجغرافي للصراع، وتجزئة الجماعات المسلحة.ويضم المؤشر قائمة بـ50 دولة التي تضم اعلى مستويات الصراع، ويتم تصنيف هذه البلدان على أنها "متطرفة" أو "عالية" أو "مضطربة"، وتمثل هذه البلدان الخمسين الأولى 97% من جميع أحداث الصراع المسجلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، تمثل البلدان شديدة العنف 40٪ من جميع الصراعات.وجاء العراق في المرتبة 12 من اصل 50 دولة في مؤشر الصراع، وتم تصنيف خطر الصراع لديه بأنه "عالي"، لكنه تحسن نسبيا مقارنة بالعام 2022، حيث انخفض مؤشر الصراع 4 درجات.وجاءت مينامار بالمرتبة الأولى، تليها سوريا، وفلسطين، والمكسيك، ونيجيريا خامسا، وعلى الصعيد العربي جاء العراق خامسا بعد كل من سوريا فلسطين اليمن السودان.