اشتبك مع القوات الأمنية وأصاب ضباطاً.. اعتقال متهم بحوزته مخدرات بكركوك

أعلنت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بحوزته كيلو غرام من الكرستال بمحافظة كركوك.

وقال مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم ضبط ١ كيلو غرام من مادة الكرستال والقبض على متهم مهم بعد الاشتباك معه في محافظة كركوك ".

وأشار الى ان "المتهم تمكن من اصابة احد الضباط قبل القبض عليه".