كربلاء.. انتحار تاجر مخدرات بعد الاشتباك مع قوة أمنية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "أحد افراد مكافحة اجرام كربلاء أصيب بعد تبادل إطلاق النار مع عصابة لتجارة المخدرات في محافظة كربلاء".ولفت الى انه "بعد محاصرة أحد افراد العصابة من قبل القوات الأمنية، قام بأطلاق النار على نفسه وانتحر"، مبينا انه "تم ضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي".