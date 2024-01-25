بغداد.. ضبط مكتبة تروج للنظام "البائد" والقبض على صاحبها

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات وردت من قبل مواطنين وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز الجهاز في بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية، من ضبط مكتبة تروج للنظام البائد وحزب البعث المحظور، موجودة في إحدى المولات التجارية وسط العاصمة".واضاف، انه "من خلال البحث والتفتيش جرى ضبط (40) كتاباً تحمل صوراً لرئيس النظام البائد وأكثر من (20) دفتراً طبعت عليها صور الرئيس المخلوع، ليتم مصادرتها والقبض على صاحب المكتبة واحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة".وفي السياق ذاته، تمكن الجهاز، من القبض على شخص مجد النظام البائد خلال إحتفالات ليلة رأس السنة في بغداد، ليتم تحويله إلى التحقيق أصولياً، بحسب البيان.