"المطرقة الحديدية" يدخل في العملية الأمنية "وعد الحق".. هذه نتائجها

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الصفحة الثانية في المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق، وبإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة ومستشار صنف المدفعية في القيادة ذاتها، وبهدف مباغتة المفارز الإرهابية المنظمة في أماكن تواجدها، فقد دكت كتائب مدفعيات الفرق ضمن قواطع عمليات ديالى وصلاح الدين وكركوك، أوكار ومخابئ للعدو وطرق إمداداته اللوجستية"، مشيرة الى ان "هذه الضربات النوعية جاءت بسلاح المطرقة الحديدية لأهداف منتخبة وبمعلومات استخباراتية دقيقة".وبحسب البيان، فإن المعلومات الأولية، تبين ان هذه الضربات حققت نتائج مثمرة في شل حركة هذه العناصر وتدمير اوكارها، كما ان هذه العملية التي نفذتها قيادات العمليات بإشراف أمري كتائب المدفعية في الفرق أعلاه، تأتي لفحص منظومة الاستعداد القتالي واستمرار الجاهزية وكجزء من التدريب الميداني.