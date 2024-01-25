بغداد.. مقتل واصابة 4 أطفال إثر انفجار قنبلة يدوية عليهم

السومرية نيوز – أمن



افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل طفل واصابة 3 اخرين نتيجة عبثهم بقنبلة يدوية قاموا بإخراجها من دار أحد المواطنين في العاصمة بغداد.

المصدر ذكر للسومرية نيوز، ان طفلا قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح نتيجة عبثهم برمانة يدوية قاموا بإخراجها من دار أحد المواطنين بالقرب من منطقة السدة الثانية ضمن حي الفضيلية، في العاصمة بغداد.



وأضاف أن قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة كيفية دخول الأطفال إلى دار شخص وإخراجهم القنبلة اليدوية.