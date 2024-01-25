كركوك.. تدمير وكر لعصابات داعش في وادي زغيتون

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، تدمير وكر لعصابات داعش في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري نفذت احدى وحداتنا صولة على ملاذٍ لعصابات داعش تتخذه كموقع للاختباء والتخفي في وادي زغيتون جنوب محافظة كركوك".

وأضاف، انه "تم تدمير الملاذ بالكامل وستواصل قواتنا رصد وتعقب بقايا عصابات داعش حيثما حاولوا التحرك والتخفي".