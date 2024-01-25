ميسان.. لجنة تحقيقية لكشف ملابسات حادث

أعلنت قيادة عمليات ميسان، مساء الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات حادث في منطقة سيد جميل.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشفافية ومهنية عادلة لكشف ملابسات حادث منطقة سيد جميل ويأمر بحجز مفرزة الشرطة الاتحادية لحين اكتمال التحقيق وسيتم محاسبة المقصرين وفق القانون". وكانت منطقة سيد جميل في محافظة ميسان شهدت، اليوم الخميس، اطلاق نار تجاه مطلوب تسبب بمقتل طفلتين، بحسب مصدر أمني.