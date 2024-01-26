كربلاء.. الإطاحة بطبيب تجميل "أُميٌ" ويحمل شهادة دكتوراه من الأنترنت

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزُ جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء المقدسة تلقت معلومات دقيقة أكدت وجود شخص يدعي بأنه خبير في التجميل ويحمل صفة دكتور".وأضاف، أنه "على أثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المتهم، حيث اعترف بأنه أُمي ولا يحمل الشهادة الابتدائية، وانتحل صفة طبية بعد حصوله على شهادة وهمية عبر الإنترنيت، وبعد التعمق في التحقيق معه اعترف عن قيامه بتنظيم ورش تعليمية حول عمليات التجميل داخل إحدى المجمعات الطبية بشكل دوري".وأتم البيان، انه "جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".