إيران تنأى بنفسها عن هجوم الأردن الدموي والفصائل العراقية تتبنى

وقال مندوب ايران في الأمم المتحدة إن "إيران ليس لها علاقة بهذه الهجمات والصراع يدور بين جيش الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات المقاومة في المنطقة، والتي تتحرك ذهابا وإيابا ضد بعضها البعض".من جانبها، قالت "المقاومة الإسلامية"، انها استهدفت فجر الأحد بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، والرابعة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".وفي ذات الوقت، نقلت صحيفة الاسوشيتيد برس، عن مسؤولين في 3 فصائل عراقية، اكدوا ان الهجوم شنته احدى الفصائل العراقية.وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد، محملا مسؤولية الهجوم لفصائل مدعومة من إيران، كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لن تتغاضى عن الهجمات.وتوالت التعليقات من مسؤولين أمريكيين، حيث ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب باللوم على إدارة جو بايدن، وشنت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، هجوما على بايدن أيضا.كما دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون "إلى الانتقام العسكري". فيما اعتبر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أن إدارة بايدن تسمح للأعداء بمهاجمة القوات الأمريكية دون عقاب.