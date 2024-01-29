العراق يستنكر الهجوم على الحدود السوریة – الأردنیة

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية، تستنكر التصعید المستمرّ وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة - الأردنیة، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنیة الخطیرة في المنطقة".واضاف ، انه "في الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع".واكد إنّ "انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقلیمي والدولي، ويقوض جھود مكافحة الإرھاب والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان امس الأحد أن "ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة من دون طيار في اتجاه واحد "استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".وتوعد وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، الأحد (28 كانون الثاني 2024)، بالرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود واصابة اكثر من 25 اخرين على الحدود السورية الاردنية.