بعد تقرير لـ السومرية.. الداخلية تصدر توضيحاً يخص حالة قتل ببغداد

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً تلفزيونياً عن وجود حالة قتل في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد بعد حدوث خلاف أدى الى مشاجرة بين المجني عليه والجناة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الجناة من قبل وزارة الداخلية كون المتهمين بالقتل يدعون أنهم من أقرباء السيد وزير الداخلية".وأضاف البيان "نود إيضاح أن هذا الادعاء غير صحيح، كون مركز شرطة الزعفرانية ألقى القبض على (٦) متهمين بهذه القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة على من ادعى عليها وأطلق بحقها اتهامات باطلة وغير صحيحة".وكانت قناة السومرية بثت تقريراً تلفزيونياً عن مقتل شاب طعنا بالسكاكين والاطلاقات النارية اثر شجار بمنطقة الزعفرانية، إذ أشار ذوي الضحية الى أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من أقارب الجناة، شاهد التقرير أدناه: