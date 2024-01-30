اعتقال متهمين بحوزتهما (60) ألف دولار مزيفة في محافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية مؤكدة مصحوبة بمتابعة ميدانية من قبل مفارزنا في ذي قار، وبعد استحصال الموافقات القضائية جرى استدراج متهم بجريمة تزييف العملة والإطاحة به بالجرم المشهود".وأشار الى ان "عملية القبض جاءت خلال محاولته إيصال مبلغ (30) ألف دولار مزيف إلى أحد الأشخاص، مبينا ان "المتهم اعترف بقيامه بطباعة هذا المبلغ بمساعدة أحد أقربائه".وأضاف ان " مفارزنا في العاصمة بغداد تمكنت من القبض على متهم آخر بتزييف العملة وبحوزته مبلغ (30) ألف دولار مزيف كان يروم المتاجرة به".ولفت الى انه "تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".