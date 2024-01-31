اعتقال مطلوبين بتهمة الإرهاب في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فجر اليوم وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت استخبارات ومكافحة الارهاب في الديوانية وقوة خاصة من الفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة الديوانية من الاطاحة باثنين من المتهمين بجرائم القتل وفق المادة 4 ارهاب والمادة 406 بعد ان كانوا متحصنين في مناطق نائية في منطقة السودة".وأضافت، انه "استخدمت في العملية أحدث التقنيات الفنية".