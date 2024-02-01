الصحة والقضاء يشرفان على اتلاف كميات ضخمة من المخدرات في النجف

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوزن انه "بأشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية قامت الوزارة بإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة النجف الأشرف والمضبوطة وفق محاضر قانونية والمخزونة في غرف حصينة بدائرة الطب العدلي حيث تمت عملية الاتلاف بحضور كل من القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المخدرات والدكتور اياد حسن التميمي مدير قسم المخدرات في وزارة الصحة وجميع اعضاء اللجنة المختصة من الوزارات المعنية ".وبين القاضي صهيب دحام المعاضيدي بحسب البيان، انه "تم اتلاف (270) كيلوغرام و(30,277) ثلاثون الف ومائتين وسبعة وسبعين قرصا من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تم ضبطها وفق (856) محضر قانوني ".وأضاف: "تم اجراء الفحص الفني لجميع القضايا وسحب نماذج وفحصها خلال أربعة أيام وبعدها تم نقلها الى مستشفى الامل لغرض حرقها بمحارق تصل درجة حرارتها اكثر من(1200) درجة مئوية ".