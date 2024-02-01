الداخلية: غدا الشروع بالخطة الأمنية لذكرى استشهاد الامام الكاظم

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بالشروع بالخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) بدءاً من يوم غد الجمعة".وأضاف، أن "الوزير شدد على انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين وتكثيف الجهود لإنجاح هذه الذكرى الخالدة".يذكر ان مجلس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024 لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم "عليه السلام".