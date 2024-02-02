طائرات واشنطن تنتظر تحسن الأجواء.. مراجعة لطقس العراق لمعرفة موعد "الضربة الامريكية" المحتملة

ويوم امس، كشفت وسائل اعلام أمريكية عن مصادقة البيت الأبيض على "سلسلة ضربات متعددة وتمتد لأيام ضد اهداف في العراق وسوريا".وأشارت وسائل الاعلام من بينها شبكة "سي بي اس" عن مصادر في الجيش الأمريكي، ان توقيت الضربات يعتمد على طبيعة الطقس، حيث ستحتاج القوات الى طقس صحو لتنفيذ العمليات بدقة.من هذا المنطلق، اجرت السومرية نيوز، مراجعة لطبيعة الطقس للايام المقبلة، للتوصل الى مقاربة الوقت المتوقع لوقوع هذه الضربات، حيث اذا صدق هذا التوقيت، فأن الجهات المستهدفة ستكون على الأقل على علم بالموعد المتوقع للضربة المرتقبة.وتشير خرائط الطقس إلى ان طقس العراق سيكون غائمًا طوال الأيام المقبلة ليلا ونهارا، وسيكون صحوا في النهار فقط يوم الخميس المقبل الموافق 8 شباط، كما انه سيكون صحوا او صافٍ ليلا يوم الأربعاء والخميس (7 و8 شباط)، مايعني انه يوم الخميس سيكون الطقس والسماء صافية بالكامل نهارا وليلا.