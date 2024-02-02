تطابقًا مع "ترجيح" السومرية.. وول ستريت جورنال تقول إن الضربة الامريكية نهاية الاسبوع

السومرية نيوز-امن



أكدت صحيفة "وورل ستريت جورنال" الامريكية، ان الضربة الامريكية المحتملة من الممكن ان تبدأ نهاية هذا الأسبوع، في موعد تطابق مع ترجيح تقرير أعدته السومرية نيوز قبل ساعات، اعتمادًا على توقعات الطقس، التي قال المسؤولون الامريكيون أنها ستحدد موعد الضربة.

وقالت الصحيفة الامريكية، إن الرد الأمريكي من المتوقع أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع، وسيكون "متعدد المستويات"، ويمزج بين الأعمال العسكرية وخطوات أخرى يمكن تعديلها للإشارة إلى أن واشنطن لا تسعى إلى مزيد من التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعدت السومرية نيوز، مراجعة لطقس العراق خلال الأيام المقبلة، للتوصل الى الموعد المحتمل للضربة الامريكية، وذلك بعد أن نقل تقرير لـ"سي بي أس" يوم امس، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن توقيت الضربات يعتمد على طبيعة الطقس، حيث ستحتاج القوات الى طقس صحو لتنفيذ العمليات بدقة، لكن دون ان يحدد المسؤولون موعد الضربة بالضبط.

من هذا المنطلق، اجرت السومرية نيوز، مراجعة لطبيعة الطقس للايام المقبلة، للتوصل الى مقاربة الوقت المتوقع لوقوع هذه الضربات، ووجدنا ان خرائط الطقس تشير إلى ان طقس العراق سيكون غائمًا طوال الأيام المقبلة ليلا ونهارا، وسيكون صحوا في النهار فقط يوم الخميس المقبل الموافق 8 شباط، كما انه سيكون صحوا او صافٍ ليلا يوم الأربعاء والخميس (7 و8 شباط)، مايعني انه يوم الخميس سيكون الطقس والسماء صافية بالكامل نهارا وليلا، ويعد هذا اليوم متطابقًا مع ما تحدثت عنه صحيفة "الوول ستريت جورنال"، بأن يكون موعد الضربة المحتمل نهاية هذا الأسبوع.