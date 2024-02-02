اعتقال 4 متهمين حاولوا سرقة منزل في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام ناحية أبي غرق في قيادة شرطة محافظة بابل، من خلال كمين أمني مُحكم، من ضبط أربعة متهمين متلبسين بسرقة أحد المنازل السكنية غربي مدينة الحلة".وأضافت، ان "العملية تمت بعد أن تلقت الشعبة معلومات استخبارية تفيد بوجود عصابة تقوم بسرقة المنازل في المنطقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق من تحديد هوية أفراد العصابة، ومراقبة تحركاتهم".وأشارت الى انه "وعندما حاولوا سرقة أحد المنازل، تم نصب كمين مُحكم لهم، وتمكنت المفارز من ضبطهم متلبسين بالسرقة"، مبينة انه "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".