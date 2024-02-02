القصف الأمريكي للقائم مستمر.. ونداءات للأهالي بالإخلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان الهجوم الأمريكي مستمر بتصاعد في الضربات على مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي".وأضاف: "المساجد وجهت ناداءات للاهالي باخلاء المنازل القريبة من مواقع الحشد الشعبي، مشيرا الى ان سيارات الإسعاف تواصل الانطلاق نحو مواق القصف الأمريكي لاخلاء الضحايا وسط تصاعد حدة الهجمات الامريكية".وأشار الى ان القصف الأمريكي استهداف مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد ومقر وكتيبة الدروع في لواء 13 الطفوف في عكاشات".